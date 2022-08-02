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Российские полицейские задержали поджегшего инспектора ДПС водителя

В Марий Эл полицейские задержали 29-летнего водителя, поджегшего инспектора ДПС

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Марий Эл ночью задержали 29-летнего местного жителя, напавшего на двоих полицейских в Моргаушском районе. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Чувашии.

Мужчина находился в деревне Шерекей в гостях у друга. Он полностью признал вину и не сопротивлялся при задержании.

Ранее стало известно, что 27 июля примерно в 14:00 в деревне Токшики инспектор ДПС и полицейский отделения патрульно-постовой службы (ППС) остановили автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял нетрезвый водитель. Спустя полтора часа фигурант, разозлившись из-за задержания, достал из багажника своего авто канистру с бензином и стал разбрызгивать его на форму стражей порядка, после чего взял зажигалку и поджег одежду инспектора.

В результате потерпевший получил термические ожоги более 50 процентов поверхности тела. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также полностью сгорела служебная машина ГАИ.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, и он был объявлен в федеральный розыск.

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Екатерина Власова
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