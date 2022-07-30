Нетрезвый водитель облил бензином и поджег инспектора ДПС

В Чувашии объявили в розыск 29-летнего водителя, поджегшего инспектора ДПС

В Чувашии следователи возбудили дело в отношении 29-летнего жителя республики Марий Эл Артемия Матюкова, напавшего на двоих полицейских в Моргаушском районе. Об этом в субботу, 30 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгения Кузнецова.

По версии следствия, 27 июля примерно в 14:00 в деревне Токшики инспектор ДПС и полицейский отделения патрульно-постовой службы (ППС) остановили автомобиль ВАЗ 2114, которым управлял нетрезвый водитель. Спустя полтора часа Матюков, разозлившись из-за задержания, достал из багажника своего авто канистру с бензином и стал разбрызгивать его на форму стражей порядка, после чего взял зажигалку и поджег одежду инспектора.

В результате потерпевший получил термические ожоги более 50 процентов поверхности тела. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также полностью сгорела служебная машина ГАИ.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, он объявлен в федеральный розыск.

15 июля сообщалось, что в Башкортостане россиянин поджег остановившего его инспектора ГИБДД.