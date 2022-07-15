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Россиянин поджег остановившего его инспектора ГИБДД

В Башкортостане задержан россиянин, который облил бензином инспектора ГИБДД и поджег

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Республике Башкортостан 42-летний россиянин задержан за попытку сжечь заживо инспектора ГИБДД. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 12 июля полицейские остановили ВАЗ-2108, водитель которого, как им показалось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование, а когда инспекторы попытались отстранить его от управления автомобилем, тот достал из багажника канистру с бензином, облил им одного из сотрудников и поджег зажигалкой.

«Потерпевшему удалось самому погасить возгорание, тем не менее ему были причинены ожоги обеих рук различной степени тяжести, после чего он был госпитализирован. Обвиняемый также получил термические ожоги рук и был доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи возбудили дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Ход расследования уголовного дела взят на контроль республиканским управлением СКР.

30 марта сообщалось, что в Москве завершено расследование в отношении мигрантов, избивших в метро полицейских.

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Владимир Седов
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