Россиянин поджег остановившего его инспектора ГИБДД

В Башкортостане задержан россиянин, который облил бензином инспектора ГИБДД и поджег

В Республике Башкортостан 42-летний россиянин задержан за попытку сжечь заживо инспектора ГИБДД. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 12 июля полицейские остановили ВАЗ-2108, водитель которого, как им показалось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование, а когда инспекторы попытались отстранить его от управления автомобилем, тот достал из багажника канистру с бензином, облил им одного из сотрудников и поджег зажигалкой.

«Потерпевшему удалось самому погасить возгорание, тем не менее ему были причинены ожоги обеих рук различной степени тяжести, после чего он был госпитализирован. Обвиняемый также получил термические ожоги рук и был доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи возбудили дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Ход расследования уголовного дела взят на контроль республиканским управлением СКР.

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