Избившие полицейских в московском метро мигранты предстанут перед судом

СК завершил расследование дела об избиении мигрантами полицейских в московском метро

В Москве завершено расследование в отношении мигрантов, избивших в метро полицейских. В ближайшее время оба предстанут перед судом. Об этом в среду, 30 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

18-летний и 21-летний мужчины обвиняются по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Выяснилось, что мигранты нелегально находились на территории России, работали в различных коммерческих организациях и жили в арендованной квартире. Теперь их работодателей и людей, предоставивших им жилье, привлекут к административной и уголовной ответственности.

17 февраля на станции метро «Тульская» полицейские попросили двоих уроженцев Таджикистана пройти с ними для установления личности. Те отказались, после чего напали. Одного из подозреваемых сразу задержали на месте, второй был объявлен в розыск. Его задержали на следующий день.