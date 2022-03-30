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Избившие полицейских в московском метро мигранты предстанут перед судом

СК завершил расследование дела об избиении мигрантами полицейских в московском метро

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Москве завершено расследование в отношении мигрантов, избивших в метро полицейских. В ближайшее время оба предстанут перед судом. Об этом в среду, 30 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

18-летний и 21-летний мужчины обвиняются по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Выяснилось, что мигранты нелегально находились на территории России, работали в различных коммерческих организациях и жили в арендованной квартире. Теперь их работодателей и людей, предоставивших им жилье, привлекут к административной и уголовной ответственности.

17 февраля на станции метро «Тульская» полицейские попросили двоих уроженцев Таджикистана пройти с ними для установления личности. Те отказались, после чего напали. Одного из подозреваемых сразу задержали на месте, второй был объявлен в розыск. Его задержали на следующий день.

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Владимир Седов
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