Избиение полицейских в московском метро попало на видео

Нападение на полицейских на станции метро «Тульская» в Москве попало на видео. Запись в пятницу, 18 февраля, публикуют «Известия».

Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в красной куртке атакует сотрудника правоохранительных органов и начинает с ним бороться, второй полицейский пытается оттащить нарушителя. Позже на последнего набрасывается другой мужчина — в прыжке он бьет его ногой, а после избивает первого кулаками по голове.

Инцидент произошел 17 февраля. По версии следствия, полицейские попросили двоих мигрантов пройти с ними для установления личности. Те отказались, после чего напали. Одного из подозреваемых сразу задержали на месте, им оказался 21-летний уроженец Таджикистана. Второй подозреваемый был объявлен в розыск и задержан на следующий день. Сейчас решается вопрос о помещении их в СИЗО.