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Названо главное дерево России

«Шаляпинская ель» победила в конкурсе «Российское дерево года — 2022»

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Ель, растущая возле литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина» в Кисловодске, стала победителем в конкурсе «Российское дерево года — 2022». Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что «Шаляпинская ель» растет возле входа в здание музея, которое было построено в 1902 году по проекту архитектора Эммануила Ходжаева для купца Михаила Ушакова. Летом 1917 года здесь отдыхал оперный певец Федор Шаляпин.

Ель занесена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номеров  284. Кисловодское дерево набрало конкурсе 19 605 голосов. Второе место заняла Тюменская сосна «Жемчужина Тобольского леса» (8 635 голосов), на третьем месте — «Царица-сосна» из Оренбуржья с 7 571 голосом.

Всего в конкурсе участвовали 60 уникальных исторических природных раритетов, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящих статус «Памятник живой природы».

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Варвара Кошечкина
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