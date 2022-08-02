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Таиланд пообещал помочь России с автозапчастями

Посол Таиланда Вонгсинсават заявил о готовности помочь России с поставкой автозапчастей

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Среди товаров, которые Таиланд готов поставлять в Россию, есть автозапчасти, лекарства, медицинское оборудование, текстиль, спортивный инвентарь и многое другое. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

По его словам, для российских компаний найдется много интересных категорий товаров, если они продемонстрируют интерес к сотрудничеству. Вонгсинсават напомнил, что из-за развития автомобильной отрасли Таиланд уже начали называть «Азиатским Детройтом» (центр автомобильной промышленности США). В условиях санкционного давления со стороны Запада королевство могло бы помочь России справиться с дефицитом технологического импорта.

В свою очередь Таиланд, заявил посол, готов покупать российские удобрения и энергоносители. Что касается технологической продукции, то при определенных условиях Таиланд мог бы закупать в России авиатехнику.

Дипломат рассказал, что в последние годы королевство закупило некоторое количество вертолетов для военных и гражданских целей, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, однако проблемой стало послепродажное обслуживание. Если его улучшить, то контракты стали бы более интересными для Таиланда.

Из-за санкций западных стран, принятых после ввода российской армии на территорию Украины, российской автомобильной промышленности пришлось почти полностью остановить производство. Отсутствие комплектующих сделало невозможным выпуск современных автомобилей, в связи с чем «АвтоВАЗ» перешел на выпуск устаревших моделей в урезанной комплектации.

Ранее сообщалось, что Россия договорилась закупать в Иране детали и оборудование для гражданских самолетов. Также иранские центры будут проводить ремонт и обслуживание лайнеров российских авиакомпаний. Конкретные подробности сделки не сообщались.

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Платон Щукин
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