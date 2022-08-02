77-летние постояльцы дома престарелых влюбились друг в друга и поженились

Metro: в Великобритании 77-летние влюбленные поженились в доме престарелых

В Великобритании поженились 77-летние постояльцы дома престарелых. Об этом сообщает Metro.

Мэри Туррелл познакомилась с Дереком Брауном во время пандемии COVID-19, когда тот переехал в дом престарелых, в котором она находилась. По словам Туррелл, они с Брауном влюбились друг в друга с первых секунд знакомства. Она добавила, что встретила мужчину своей мечты и очень счастлива.

В свою очередь, Браун считает свою избранницу самой лучшей. Пара много времени проводит вместе: влюбленные танцуют, рисуют и поют.

Туррелл и Браун сыграли свадьбу в доме престарелых в присутствии сотрудников и родственников. «Это была первая свадьба, которая прошла у нас на территории, и мы рады, что двое наших жителей нашли любовь в тот период своей жизни, когда другие обычно перестают ее искать», — отметила управляющая домом престарелых Кэрол Бойс-Флоуэрс.

Ранее сообщалось, что супруги из США, поженившиеся 79 лет назад, рассказали, как познакомились, и раскрыли секрет счастливого брака. Главным секретом крепкого брака 100-летние муж и жена назвали взаимопонимание и уважительное отношение друг у другу.