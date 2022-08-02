В США показали спутниковые снимки СИЗО в Еленовке после ракетного удара

Politico: на месте удара по СИЗО в Еленовке не нашли следов американских РСЗО HIMARS

Киев не нападал на следственный изолятор (СИЗО) в поселке Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР), используя американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников, согласившихся дать комментарий на условиях анонимности.

Один из собеседников издания заявил, что на месте удара не были найдены следы американского оружия.

Другой чиновник подчеркнул, что непричастность Киева к случившемуся подтверждают спутниковые снимки, опубликованные компанией Maxar Technologies 30 июля. Уточнятся, что на кадрах заметны лишь повреждения секции СИЗО, где находились военнопленные украинцы, ущерба окружающим зданиям нет.

В конце июля Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.

На Украине отрицают причастность к удару и заявляют, что ответственность за произошедшее несет Россия.

