Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США показали спутниковые снимки СИЗО в Еленовке после ракетного удара

Politico: на месте удара по СИЗО в Еленовке не нашли следов американских РСЗО HIMARS

Фото: РИА Новости

Киев не нападал на следственный изолятор (СИЗО) в поселке Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР), используя американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников, согласившихся дать комментарий на условиях анонимности.

Один из собеседников издания заявил, что на месте удара не были найдены следы американского оружия.

Другой чиновник подчеркнул, что непричастность Киева к случившемуся подтверждают спутниковые снимки, опубликованные компанией Maxar Technologies 30 июля. Уточнятся, что на кадрах заметны лишь повреждения секции СИЗО, где находились военнопленные украинцы, ущерба окружающим зданиям нет.

В конце июля Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.

На Украине отрицают причастность к удару и заявляют, что ответственность за произошедшее несет Россия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили о вовлечении США в боевые действия на Украине
Малышева рассказала о заболевании Чубайса
В России спрогнозировали ухудшение ситуации с газом в Европе к зиме
Германия пообещала помочь Тайваню в случае нападения Китая
Фьюри начал переговоры с новым соперником
В США показали спутниковые снимки СИЗО в Еленовке после ракетного удара
Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией
Россиянам пообещали стабилизацию продовольственных цен осенью
Захарова уличила Киев в разбазаривании суверенитета
В Польше назначили дату извлечения «сокровищ Гитлера»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.