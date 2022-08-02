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Дерматолог перечислила вредные для кожи известные средства

Дерматолог с никнеймом SkinYoureInBlog: лимонный сок и грелки могут навредить коже

Фото: unsplash

Дерматолог с никнеймом SkinYoureInBlog перечислила вредные для кожи известные средства. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, опасным ингредиентом при уходе за внешностью эксперт назвала лимонный сок. По ее словам, он может нарушить эпидермальный барьер, вызвав обострение кожных заболеваний, и привести к острой воспалительной реакции при воздействии солнечных лучей.

Медик призвала также отказаться от частого использования грелок, которые могут спровоцировать пигментацию, а также натуральных дезодорантов и смываемых влажных салфеток. Последние два продукта, по утверждению юзерши, содержат аллергены и являются распространенными причинами зуда.

Кроме того, автор видео посоветовала избегать такого средства для заживления ран, как «Неоспорин». «Он не только не предотвращает инфекции, но и может вызывать контактный дерматит», — пояснила специалистка.

В июне дерматолог Амна Адель назвала лучшее время дня для нанесения дезодоранта. Медик заявила, что данное косметическое средство следует использовать не утром вопреки распространенной практике, а перед сном, и наносить его на сухую кожу. При этом врач отметила, что для борьбы с повышенным потоотделением уместнее применять не просто дезодоранты, а антиперспиранты.

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Алина Гостева
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