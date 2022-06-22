Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Дерматолог раскрыла лучшее время дня для нанесения дезодоранта

Дерматолог Амна Адель заявила, что дезодорант следует наносить перед сном на сухую кожу

Фото: Shutterstock

Дерматолог Амна Адель из Лондона раскрыла лучшее время дня для нанесения дезодоранта. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Медик заявила, что данное косметическое средство следует использовать не утром, вопреки распространенной практике, а перед сном, и наносить его на сухую кожу.

При этом врач отметила, что для борьбы с повышенным потоотделением уместнее применять не просто дезодоранты, а антиперспиранты. По ее словам, первые лишь маскируют неприятный запах, в то время как вторые приводят к сокращению выделяемой биологической жидкости. Кроме того, специалистка посоветовала протирать тело таким антибактериальным препаратом, как бензоилпероксид.

Видео дерматолога стало вирусным, набрав 1,5 миллиона просмотров. Пользователи поблагодарили эксперта за предоставленные лайфхаки. «Спасибо, то что нужно! Я всегда потею даже при минимальной активности», «Это особенно полезно знать летом», «Благодарю вас! Обязательно применю ваши рекомендации», — прокомментировали они.

Ранее в июне блогерша Шантель Мила из Австралии рассказала, что нашла действенный способ избавиться от пятен пота на одежде светлых цветов. Она предложила смешать в бутылке с пульверизатором жидкость для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении один к двум, после чего нанести получившееся средство на белую футболку. По ее словам, жидкость необходимо оставить на одежде на десять минут, после чего следует отправить вещь в стирку.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Литва пригрозила расширить список запрещенных для транзита товаров
В ЛНР сообщили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого
Журналисты немецкой газеты Bild попали под обстрел на Украине
Байден призвал отменить в США топливный налог
Юрий Быков объяснил причину популярности фильмов «Брат» и «Брат 2»
Экс-ведущая «Фабрики Звезд» отреагировала на смерть Пьера Нарцисса
В России высказались о перспективах появления новой резервной валюты
Армия Финляндии заявила о готовности обороняться от «военной агрессии» России
США предостерегли от случайной помощи России
Внешность постаревшего Брэда Питта на обложке GQ раскритиковали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.