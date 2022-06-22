Дерматолог раскрыла лучшее время дня для нанесения дезодоранта

Дерматолог Амна Адель заявила, что дезодорант следует наносить перед сном на сухую кожу

Дерматолог Амна Адель из Лондона раскрыла лучшее время дня для нанесения дезодоранта. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Медик заявила, что данное косметическое средство следует использовать не утром, вопреки распространенной практике, а перед сном, и наносить его на сухую кожу.

При этом врач отметила, что для борьбы с повышенным потоотделением уместнее применять не просто дезодоранты, а антиперспиранты. По ее словам, первые лишь маскируют неприятный запах, в то время как вторые приводят к сокращению выделяемой биологической жидкости. Кроме того, специалистка посоветовала протирать тело таким антибактериальным препаратом, как бензоилпероксид.

Видео дерматолога стало вирусным, набрав 1,5 миллиона просмотров. Пользователи поблагодарили эксперта за предоставленные лайфхаки. «Спасибо, то что нужно! Я всегда потею даже при минимальной активности», «Это особенно полезно знать летом», «Благодарю вас! Обязательно применю ваши рекомендации», — прокомментировали они.

Ранее в июне блогерша Шантель Мила из Австралии рассказала, что нашла действенный способ избавиться от пятен пота на одежде светлых цветов. Она предложила смешать в бутылке с пульверизатором жидкость для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении один к двум, после чего нанести получившееся средство на белую футболку. По ее словам, жидкость необходимо оставить на одежде на десять минут, после чего следует отправить вещь в стирку.