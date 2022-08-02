Райффайзенбанк нарастил прибыль в России

Райффайзенбанк втрое нарастил прибыль в России по итогам первого полугодия

Райффайзенбанк втрое нарастил прибыль в России по итогам первой половины 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из финансовой отчетности материнской группы Raiffeisen Bank International (RBI), размещенной на ее сайте.

Чистая прибыль RBI от деятельности в России в первом полугодии 2022-го составила 630 миллионов евро, доналоговая прибыль — 791 миллион евро, что также означает почти трехкратный прирост по сравнению с первой половиной 2021 года.

Чистый процентный доход (разница между полученными и уплаченными процентами) RBI в России в январе-июне составил 615 миллионов евро (рост в 1,8 раза), операционная прибыль — 1,3 миллиарда евро (рост в 2,7 раза).

После начала спецоперации на Украине Райффайзенбанк не заявлял прямо о намерении уйти с российского рынка. При этом руководство RBI отмечало, что будет рассматривать различные варианты действий в сложившейся ситуации.