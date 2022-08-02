Психиатр назвал способы избавиться от зависимости от смартфона

Врач Ннату: снизить зависимость от смартфона поможет ограничение времени его использования

Снизить зависимость от смартфона, а заодно и сопутствующий ей высокий уровень тревожности, поможет сознательное ограничение времени использования гаджета, сообщил врач-психиатр Йэн Ннату. В беседе с The Sun он назвал доступные способы избавиться от привычки не выпускать телефон из рук, чтобы быть постоянно на связи.

Специалист подчеркнул, что зависимость от смартфона проявляется не только бесконечной прокруткой соцсетей и новостных лент. Гораздо опаснее ситуация, в которой человек начинает считать своим долгом всегда быть в цифровой доступности и моментально отвечать на все входящие сообщения. Постоянные звуки и жужжания уведомлений могут стать источником повышенной тревожности и сильного стресса, уверен он.

Чтобы снизить эту зависимость, он рекомендовал в первую очередь установить для себя временные рамки реагирования на несрочные и личные сообщения. «Установите границы приемлемого срока ответа для дружеских групп, личного общения и рабочих чатов. К примеру, на письмо от начальника в рабочее время будет уместно отреагировать в течение получаса, а на сообщение друзей — в течение 24 часов», — пояснил Ннату.

Вторая рекомендация психолога — осознать, что люди на другом конце «провода» также могут быть недоступны, потому не стоит ждать от них моментального ответа. По его словам, постоянная проверка статуса о прочтении и чувство беспокойства из-за отсутствия мгновенной реакции на письмо или сообщение может привести к неврозу и повысить уровень тревожности.

Ннату также напомнил, что смартфон надо «держать подальше от спальни и обеденного стола». Отключение на время вечернего отдыха уведомлений и ограничение экранного времени позволят высвободить больше времени для себя и близких. Он посоветовал заполнять досуг занятиями, которые не связаны с обменом сообщениями или прокруткой ленты соцсетей: прогулками, спортом, чтением книг, встречами с друзьями.

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