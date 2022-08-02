Бывшие полицейские осуждены за продажу водительских прав

Бывшие сотрудники ГИБДД и их сообщники осуждены за продажу водительских прав в Москве

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор бывшим сотрудникам ГИБДД и их сообщникам за продажу водительских прав: за деньги злоумышленники обеспечивали беспрепятственный прием документов, гарантированный допуск к экзаменам и их успешную сдачу, выдачу водительских удостоверений. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 2 августа, заявила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По данным ведомства, суд приговорил инспектора ГИБДД Галкина к 10 годам лишения свободы, еще двоих инспекторов братьев Долбеевых — каждого к 6 годам лишения свободы. Галкин лично принимал практические экзамены у претендентов на удостоверения и помогал в процессе сдачи экзаменов. Долбеевы получали деньги через посредников от претендентов на сдачу прав и информировали об этом Галкина.

Претендентов помогали искать гражданские лица — Соловьев, Калинин и Белов. Они же были посредниками в передаче денег инспекторам. Соловьеву суд дал 9 лет лишения свободы, двум другим фигурантам — по 5 лет и 6 месяцев. Все трое оштрафованы на 1,2 миллиона рублей. Все осужденные будут отбывать свои сроки в колонии строгого режима, бывшие полицейские лишены своих званий.

