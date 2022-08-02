Невеста отказалась выполнять на свадьбе требование свекрови и поругалась с ней

Невеста отказалась надевать на свадьбу белое платье и поругалась со свекровью

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как отказалась выполнить на свадьбе одно требование будущей свекрови и поругалась с ней. Она рассказала, что мать ее будущего мужа настаивала на том, чтобы невеста надела белое платье, хотя сама девушка не хотела устраивать пышную церемонию.

«Я выросла в состоятельной семье, а мой муж рос в семье, в которой заработок ниже среднего, это очень деликатная тема для них», — рассказала автор поста. Девушка добавила, что они с женихом решили самостоятельно оплатить торжество, однако ее родители подарили сумму, сумму, на 70 процентов покрывающую свадебные расходы. Когда об этом узнала мать жениха, она тоже решила подарить деньги. Как уточнила героиня истории, сумма оказалась в 10 раз меньше, чем подарили ее родители.

Автор поста добавила, что не планирует устраивать традиционную свадьбу. «Мое платье будет не белым, религиозной церемонии также не будет, мы устраиваем вечеринку для 30 гостей», — призналась она и добавила, что свекровь очень переживала из-за отсутствия пышного торжества. В итоге мать жениха начала настаивать на том, чтобы невеста надела белое платье. «Дело дошло до того, что она начала обсуждать со своими сестрами то, что молодое поколение перестало чтить традиции», — рассказала автор.

Затем мать жениха стала громко заявлять о том, что раньше жених и невеста уважали мнение родителей, особенно тогда, когда они помогали оплачивать торжество. В итоге невеста разозлилась и при всех отдала будущей свекрови деньги, которые получила в подарок. По словам рассказчицы, семья ее жениха обвинила ее в том, что этим поступком она публично унизила мать жениха.

Тем не менее большинство комментаторов на Reddit заняло сторону героини истории. «Вероятно, избавило вас от многих проблем с матерью мужа в будущем», «Если бы вы вернули деньги не при всех, она могла бы продолжить настаивать на своем, так как никто не знал бы, что вы вернули деньги» — прокомментировали пост пользователи. Многие также посчитали неуважением то, что женщина пыталась вмешаться в планирование свадьбы сына и его невесты.