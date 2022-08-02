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Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» купит две сибирские торговые сети

X5 Group договорилась о приобретении контрольных долей в «Красном Яре» и «Слате»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Владелец торговых сетей «Перекресток» и «Пятерочка», холдинг X5 Group договорился о покупке двух сибирских ретейлеров — «Красного Яра» и «Слаты», говорится в сообщении на сайте X5 Group.

«Стратегический альянс будет реализован путем приобретения контрольных долей в капиталах обеих групп компаний. После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к X5 перейдут доли в размере 70 процентов в бизнесах "Красный Яр" и "Слата". При этом сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики», — говорится в релизе.

В состав сети «Красный Яр» входят 226 магазинов под одноименный брендом, а также под маркой «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии. «Слата» владеет 362 магазинами одноименной сети и ретейлера «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

В настоящее время X5 Group представлена в Сибири магазинами «Пятерочка», которые вышли на местный рынок в 2016 году.

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Платон Щукин
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