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Научная экспедиция со специалистами «Роснефти» отправилась в Арктику

Экспедиция со специалистами «Роснефти» отправилась в Арктику на судне «Михаил Сомов»

Фото: «Роснефть»

Из городского поселения Диксон на острова архипелага Земли Франца-Иосифа на судне «Михаил Сомов» 3 августа стартовала совместная экспедиция специалистов Арктического Научного Центра «Роснефти» и Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

В ходе экспедиции будут проведены комплексные исследования геологических обнажений с фокусом на изучение природных битумов — подобные исследования на архипелаге Земля Франца Иосифа будут выполнены впервые за последние 25 лет.

Помимо решения геологических задач в рамках экспедиции совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН запланированы также экспедиционные исследования моржей для оценки современного состояния и динамики атлантической популяции. Это уже третий экспедиционный сезон в этом районе, который будет выполнен в рамках корпоративной программы сохранения биологического разнообразия по соглашению с Минприроды России.

Кроме научной и экологической составляющей экспедиция предусматривает образовательную программу «Арктический плавучий Университет», задачей которой является получение участниками базовых комплексных теоретических и практических знаний об Арктическом регионе в экспедиционных условиях высокоширотной Арктики.

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Татьяна Романова
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