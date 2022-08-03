Европа столкнулась с проблемой при импорте газа из Великобритании

Оператор газопровода между Британией и ЕС заявил о проблемах в экспорте из-за грязи и пыли

Оператор газопровода Interconnector, соединяющего Великобританию с Бельгией, столкнулся с проблемой при экспорте газа в Европу. Из-за увеличения поставок британского газа в ЕС фильтры в газопроводе стали быстро забиваться грязью и пылью — в 2022 году по этой причине пришлось снизить или полностью остановить экспорт уже 24 раза, заявила компания в своем отчете.

При этом обычно замена фильтров требуется только два раза в год. По данным оператора, к настоящему моменту поставщикам уже пришлось заплатить за устранение засоров около 270 миллионов фунтов стерлингов (330 миллионов долларов). В мусоре, забивающем фильтры, обнаружили опасные и токсичные материалы.

Всего фильтры уловили 450 килограммов твердых материалов и 250 литров вязкой жидкости, которые попадали в них при извлечении газа или отслаивались внутри трубопровода. «Нам известно о проникновении твердых частиц в Interconnector, и мы продолжаем тесно сотрудничать с ними (оператором — прим. «Ленты.ру»), чтобы поддерживать полную работу», — ответила британская энергетическая компания National Grid на запрос Bloomberg.

В 2022 году Великобритания экспортирует в ЕС рекордное количество газа — стране не хватает мощностей для хранения топлива для зимнего периода, а в континентальной Европе газ стоит примерно на треть дороже, поэтому экспорт оказывается выгодным. По сети из двух газопроводов из Великобритании в Европу (BBL и Interconnector) с начала года поставляется до 75 миллионов кубометров газа в день, в то время как National Grid обязалась экспортировать лишь 60 миллионов кубометров в день.

Что касается поставок российского газа в ЕС, экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья рухнул на 34,7 процента в годовом выражении, составив 75,3 миллиарда кубометров, заявили в компании в начале августа. При этом поставки топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного контракта, наоборот, взлетели на 60,9 процента за семь месяцев.