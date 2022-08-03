В Кабардино-Балкарии провели конкурс среди живописцев, графиков и скульпторов

В Кабардино-Балкарии провели конкурс «Человек. Природа. Космос» среди художников. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, мероприятие посвятили 265-летию Российской академии художеств и одновременно столетию Кабардино-Балкарии. Отмечается, что к участию пригласили живописцев, графиков, скульпторов и авторов инсталляций, проживающих в республике.

Согласно материалу, всего в конкурсе будет несколько номинаций, среди которых портрет, пейзаж, абстракция. Одному мастеру разрешено представить около десятка произведений. Известно, что заявки принимаются до конца августа. Работы, которые отберет конкурсная комиссия, выставят в Национальном музее.

Ранее в тюменском мультицентре «Контора пароходства» открылась выставка современного искусства «Сверх естественного» в жанре мистического реализма. Авторами проекта стали 12 молодых художников из Красноярска, Тюмени, Тары и Томска. Они представили картины, арт-объекты и инсталляции, в которых обыграны сны, мемы и видеонаблюдения за природой.