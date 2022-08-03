57-летняя актриса показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

Модель Элизабет Херли погрузилась в воду в голубом бикини и восхитила фанатов

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя манекенщица выложила ролик, на котором она предстала перед камерой с распущенными волосами и в раздельном купальнике голубого цвета на завязках в виде золотистых цепей. При этом знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками. На последующих кадрах в видео она запечатлена погружающейся в воду с тугим пучком на голове.

«Как вы относитесь к людям, которые с криками ныряют в холодную воду?» — подписала пост звезда, который набрал более 104 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид Херли, о чем принялись писать ей в комментариях под публикацией. «Какая ты чудесная», «У тебя такое великолепное тело», «Изумительная женщина с невероятной фигурой», «Очень горячо!», «Расскажи всем нам, как тебе удается так молодо выглядеть?» — высказывались они.

В мае Элизабет Херли приняла участие в съемке в нижнем белье. На опубликованном кадре модель позировала перед камерой в белых трусах-слипах и просвечивающей грудь майке светло-зеленого цвета. Известно, что фотография была сделана известным модным фотографом Марио Тестино для британского глянцевого журнала Vogue.