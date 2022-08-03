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Российским чиновникам захотели запретить иметь недвижимость за рубежом

«Известия»: в Госдуме захотели запретить чиновникам иметь недвижимость за рубежом

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российским чиновникам и парламентариям, а также их семьям хотят запретить иметь недвижимость на территории государств — членов НАТО и стран — кандидатов на вступление в блок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Как пояснил автор инициативы, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, речь идет о президенте, парламентариях, председателе правительства и федеральных министрах, отдельных представителях Счетной палаты, Центробанка, силовых органов и судов, других высокопоставленных должностных лиц, а также их супругах и несовершеннолетних детях.

«У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих "запасных аэродромов" за границей», — подчеркнул Обухов. По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму на этой неделе. Его авторы надеются, что он будет принят уже в осеннюю сессию.

В 2021 году Госдума не стала запрещать чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, так как большая часть недвижимости находится в бывших странах СССР, объяснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в России есть «достаточно четкое антикоррупционное законодательство», в рамках которого чиновники обязаны декларировать все недвижимое имущество.

30 апреля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете второго гражданства для госслужащих, военных и дипломатов. Такие же запреты действуют в отношении членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров, членов Совета безопасности.

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Марина Совина
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