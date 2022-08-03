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Политик назвал «Википедию» главным оружием информационных войн

Депутат ГД РФ Антон Горелкин: «Википедия» стала главным орудием информационных войн

Фото: Oberon Copeland / Unsplash

В отсутствии свободы, которую «Википедия» так убежденно декларирует, Россия убедилась с началом специальной операции на Донбассе — когда попытки российских редакторов исправить явно пропагандистское содержание некоторых статей заканчивались блокировкой их аккаунтов со стороны администрации ресурса. В политической ангажированности «Википедию» не так давно упрекал один из ее создателей Ларри Сэнгер. Теперь в этом нет никаких сомнений. Так заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал «Ленте.ру» ситуацию, связанную с надежностью «Википедии».

Недавно стало известно, что один китайский редактор просто наводнил «Википедию» откровенными выдумками о средневековой истории России, напомнил эксперт. «Якобы на Тверском руднике работало 30 тысяч рабов, и это был главный источник богатства местных князей. Эта мистификация потом перекочевала в другие языковые версии "Википедии", был скандал. Вот к чему приводит отсутствие научной экспертизы — и по правилам ресурса это считается нормой. Но куда страшнее, когда администрация знает о манипуляции фактами, закрывает на это глаза и превращает "Википедию" в одно из главных орудий информационных войн», — добавил он.

«А как иначе расценивать ту же статью о событиях в Буче? Она наводнена лживыми фактами, выдуманными цитатами, написана в явно пропагандистских целях. Конечно, это все работа специально подготовленных редакторских команд, которые по правилам "Википедии" должны признаваться вандалами и блокироваться. Но вместо этого им дают исключительные права, а все попытки оспорить передергивание фактов жестко караются», — считает Антон Горелкин.

По мнению политика, власти США преследуют вполне понятные цели: они заинтересованы в том, чтобы как можно больше россиян стали жертвами утечек персональных данных и всевозможных преступлений. При этом не оставляют надежды установить свое влияние на информационное пространство России. И да, опасность VPN-сервисов не раз обсуждалась в американских медиа — и ровно о том же самом сейчас говорят российские ИТ-эксперты.

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Григорий Шугаев
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