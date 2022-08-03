Российский суд оставил в силе приговор врачу за смерть пациента

Свердловский облсуд оставил в силе приговор врачу за смерть пациента

Свердловский областной суд подтвердил приговор врачу за смерть пациента: два года ограничения свободы и запрет заниматься профессиональной деятельностью на полтора года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского суда.

По данным суда, 22-летняя жительница города Нижние Серги родила ребенка в конце февраля 2019 года. Вскоре после родов женщина умерла. За полгода до родов ей наложили швы на матку, чтобы избежать преждевременных схваток. После смерти пациентки Анна Маликова, исполнявшая обязанности заведующей акушерско-гинекологическим отделением Нижнесергинской больницы, неправильно провела процедуру по извлечению плаценты, и из-за этого у пациентки случилась травма матки с последующим кровотечением, которое привело к смерти.

Суд первой инстанции на основании экспертизы оправдал Маликову. Однако родные умершей обжаловали это решение, и в том же суде другие судьи вынесли приговор: два года ограничения свободы и запрет на полтора года заниматься профессиональной деятельностью. Подсудимую тут же освободили от наказания в связи с истечением срока давности, и акушер продолжила работать по своей специальности. Сама Маликова опротестовала это решение, пытаясь добиться признания своей невиновности. Тем не менее 3 августа областной суд подтвердил ранее озвученное решение.