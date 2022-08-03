Минобороны России сообщило об отказавшихся выполнять приказ солдатах ВСУ
Командиры 132-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались подчиняться приказу командования в связи с высокими потерями. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.
«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования», — говорится в сообщении ведомства.
После этого командиры батальона ВСУ вместе с личным составом переправились через Северский Донец и отправились в пункт временной дислокации.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что ВСУ собственным артиллерийским огнем фактически уничтожили украинский 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады. Уточняется, что формирование изначально понесло большие потери и начало отступать, однако артиллерийский огонь сослуживцев ликвидировал остатки батальона.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.