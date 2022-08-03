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Минобороны России сообщило об отказавшихся выполнять приказ солдатах ВСУ

Минобороны заявило, что командиры батальона ВСУ не подчинились приказу командования

Фото: Marko Djurica / Reuters

Командиры 132-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались подчиняться приказу командования в связи с высокими потерями. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования», — говорится в сообщении ведомства.

После этого командиры батальона ВСУ вместе с личным составом переправились через Северский Донец и отправились в пункт временной дислокации.

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Ранее оборонное ведомство сообщило, что ВСУ собственным артиллерийским огнем фактически уничтожили украинский 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады. Уточняется, что формирование изначально понесло большие потери и начало отступать, однако артиллерийский огонь сослуживцев ликвидировал остатки батальона.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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