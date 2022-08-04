Раскрыта необычная способность аппендицита

Хирург Колышев заявил, что аппендицит может маскироваться под другие заболевания

Руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного медикобиофизического центра имени Бурназяна, кандидат медицинских наук Илья Колышев в беседе с Ura.ru раскрыл необычную способность аппендицита маскироваться под ряд других заболеваний. Его симптомы могут быть схожи с симптомами гастрита, острой язвы желудка, панкреатита, воспаления желчного пузыря, а также инфекционных заболеваний, пояснил он.

«Аппендицит в старые времена называли обезьяной всех болезней, потому что он похож на огромное количество болячек и в первую очередь на инфекционные болезни. Также давно банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы. В настоящий момент можно спутать с теми же инфекционными болезнями, которые я назвал», — заявил специалист.

Он отметил, что иногда встречаются случаи нетипичного проявления аппендицита, похожие на острый гастрит или язву желудка. Кроме того, он может маскироваться под острый панкреатит или острый холецистит, реже — вызывать дизурические явления, при которых человеку часто хочется в туалет, добавил врач. Колышев подчеркнул, что даже несмотря на нетипичные проявления аппендицита, у специалистов скорой помощи достаточно опыта, чтобы определить его у пациента.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин рассказал, что при острой боли в животе медлить с обращением к медикам нельзя. По его словам, этот симптом может свидетельствовать о перитоните, аппендиците, перфорации полого органа, остром панкреатите или другом опасном для жизни заболевании.