Актера Александра Филиппенко госпитализировали

Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали в Москве

Народного артиста России актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной госпитализации стала коронавирусная инфекция. Врачи оценивают состояние 77-летнего артиста как средней тяжести. Уточняется, что у актера также хронические проблемы с сердцем — в частности, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. По предварительным данным, у Филиппенко обнаружено начальное проявление пневмонии.

Как сообщает Zvezdanews со ссылкой на супругу актера Марину Ишимбаеву, в настоящее время Александр Георгиевич чувствует себя хорошо. Она выразила надежду, что его выпишут из больницы в конце недели.

Советский и российский актер театра и кино Александр Филиппенко родился в Москве в 1944 году. С 2006 года выступает на сцене Театра им. Моссовета. С 2019 года работал актером в театре «Гоголь-Центр». Снялся более чем в 100 фильмах.

