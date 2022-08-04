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WhatsApp оказался одной из самых часто используемых хакерами программ

В VirusTotal заявили, что хакеры чаще всего маскируют вредоносный софт под WhatsApp и Zoom

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Эксперты по кибербезопасности назвали программы, которые хакеры чаще всего используют для маскировки вредоносного софта. Приложения перечислены в исследовании компании VirusTotal, опубликованном на сайте организации.

Оказалось, что в большинстве случаев киберпреступники маскируют вредоносный софт под следующие программы: 7-Zip, TeamViewer, CCleaner, Microsoft Edge, Steam, Zoom и WhatsApp. Эксперты отметили, что маскировка вредоносных программ под официальные является одним из простейших приемов социальной инженерии. «Здесь ключевую роль играет иконка, которая, как правило, и убеждает пользователя в безобидности программы», — заявили специалисты.

Кроме того, в исследовании названы наиболее часто используемые домены для распространения таких программ. Так, самыми популярными доменами у хакеров стали discordapp[.]com, squarespace[.]com, amazonaws[.]com, mediafire[.]com и qq[.]com.

Ранее эксперты Центра предотвращения киберугроз CyberART ИБ-компании Innostage предупредили россиян, что хакеры научились перенаправлять пользователей интернет-магазинов на фишинговые сайты и затем красть личные данные и деньги жертв. Мошенники используют уязвимость в коде сайтов, из-за которой пользователь загружает вредоносный JS-скрипт, который перенаправляет его на фишинговые страницы.

Методы социальной инженерии становятся все более популярными серди киберпреступников, сообщили в январе аналитики Positive Technologies. По данным экспертов, доля атак, проведенных с помощью социальной инженерии, выросла в третьем квартале 2021 года до 83 процентов.

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Денис Савосин
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