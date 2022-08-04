В Хакасии россиянка случайно сожгла отказавшегося танцевать гостя

В Хакасии россиянка случайно сожгла гостя, отказавшегося танцевать

В Республике Хакасия россиянка случайно сожгла гостя, отказавшегося танцевать — женщина разлила бензин на полу дома и угрожала поджечь его, но в итоге случайно реализовала угрозу; мужчина умер при пожаре. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 4 августа, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Таштып — ночью 31 июля к местной жительнице в гости пришел знакомый мужчина, они вместе употребляли спиртное. В какой-то момент хозяйка дома пыталась заставить гостя танцевать. Для этого она даже разлила на полу бензин, в шутку угрожая устроить поджог. Однако позже хозяйка дома случайно подожгла бензин, давая гостю прикурить. Женщин смогла выбежать наружу, а гость остался в горящем помещении. Как позже установили правоохранители, его смерть наступила от отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ, максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

