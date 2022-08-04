В Армавире пройдет первый в городе гастрономический фестиваль

В Армавире пройдет первый в городе гастрономический фестиваль «Лаваш-фест»

В городе Армавир в Краснодарском крае 27 августа пройдет первый в городе гастрономический фестиваль «Лаваш-фест». Об этом сообщает «Муниципальный вестник Армавира».

Мероприятие состоится на территории парка «Городская роща». Одна из организаторов, председатель АГОО «Культурный центр "Русский мир"» Ольга Нефедова рассказала изданию подробности о фестивале.

По ее словам, идея названия появилась из-за легенды о том, что первый лаваш появился именно в Армавире. «Лаваш символизирует кавказские традиции, здесь в лаваш любят заворачивать все — мясо, сыр, зелень — так вкуснее», — объяснила Нефедова.

Она добавила, что фестиваль будет проходить в формате городского пикника, продукты для которого можно будет приобрести «на месте».

«Упор будет сделан на кавказскую кухню — мясо, шаурма, сырное ассорти. Можно будет попробовать блинчики с разной начинкой, авторские хотдоги, пиццу. Фишкой фестиваля станет самый большой в Армавире "лаваш-ролл"», — заключила Нефедова.

Кроме того, на фестивале предусмотрели активности и для детей — фитнес-площадки, анимация, аквагрим и конкурсы.