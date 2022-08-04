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Делавшего кукол из умерших девочек россиянина признали недееспособным

Суд признал недееспособным россиянина, который делал кукол из умерших девочек

Фото: Екатерина Якель / Lenta.ru

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода признал недееспособным россиянина Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей и был помещен на принудительное лечение в психиатрическую клинику; Москвин в том числе делал кукол из тел умерших девочек. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, требование признать Москвина недееспособным исходило от главного врача ГБУЗ Нижегородской области «Психиатрическая больница» №2 Нижнего Новгорода, суд это требование удовлетворил.

Ранее сообщалось, что суд отложил принятие решения о возможности перевода на амбулаторное лечение Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей.

Москвина задержали по подозрению в повреждении надгробий, надругательстве над телами умерших и местами их захоронений в 2011 году. При обыске в его квартире и гараже были обнаружены 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек. Москвин объяснил свои действия тем, что мумии заменяли ему дочь, которую он всегда хотел иметь. Отмечается, что мужчина наряжал их в красивые платья, разговаривал с ними и устраивал для них праздники.

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Леонид Микуляк
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