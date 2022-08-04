Сообщение о переработке тела льва в муку в Новосибирске оказалось недостоверным

Сообщение о переработке льва из зоопарка в Новосибирске в муку оказалось недостоверным

Сообщение о том, что тело умершего льва из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило переработали в муку, оказалось недостоверным.

На сетевом ресурсе Atas.info появилась публикация, в которой утверждается, что тело 13-летнего льва Сэма из зоопарка в Новосибирске, умершего после болезни, якобы переработали в мясокостную муку на ветеринарно-санитарном заводе для дальнейшего использования в качестве кормовой добавки к рациону животных на фермах.

В качестве источника в новости указан некий представитель зоопарка. При этом не уточняется, был ли собеседник издания участником событий, о которых идет речь. В тексте приведена его цитата — он сообщает лишь о том, что все действия сотрудников учреждения после гибели животных «осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами». Предположения о том, что труп был переработан, высказывает сам автор материала, ссылаясь на действующие ветеринарные правила и, вероятно, используя не совсем верную их трактовку. В заключение в статье указана информация о том, что в Новосибирской области функционирует ветеринарно-санитарный завод, однако никаких комментариев его представителей или сотрудников, подтверждающих факт переработки, не приводится.

В тот же день, 4 августа, директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило отреагировал на распространившиеся в сети сведения. В беседе с KP.RU он заявил, что информация о переработке тела льва в костную муку не соответствует действительности. «Тело отдали в специализированную организацию. Его утилизировали по законам Российской Федерации», — заключил он.

Тема приобрела достаточно широкий охват, но лишь в региональных СМИ. Информацию со ссылкой на Atas.info разместили «Сиб.фм», «Родные берега», «АиФ.Новосибирск», MK.RU, «Новая Сибирь», «BFM-Новосибирск» и «Царьград-Новосибирск». В федеральных изданиях инфоповод не был принят во внимание.

Вскоре после появления официального комментария дирекции Новосибирского зоопарка СМИ начали публиковать опровержение ложных сведений. Помимо KP.RU соответствующий материал появился на портале «Царьград-Новосибирск».