Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала способ бездельничать с пользой для здоровья

Психолог Тодер заявила, что регулярное безделье поможет снизить артериальное давление

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию, уверена психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер. Однако делать это нужно правильно, а как именно, она рассказала в статье для Psychology Today.

Психолог предупредила, что в первое время практика может вызвать тревогу, поскольку нарушает привычный ритм загруженной жизни без отдыха. Чтобы начать правильно бездельничать с пользой для здоровья, она советует выделить день, в который человека меньше всего будут отвлекать на работу или иные задачи. В этот промежуток времени нужно постараться максимально удержаться от выполнения любых действий и больше концентрироваться на собственных ощущениях. «Просто обратите внимание на то, что вы наблюдаете, чувствуете, видите или обоняете», — назвала способ оторваться от рутины Тодер.

По словам психолога, мысли, которые приходят в голову в процессе бездействия, могут вдохновить на что-то новое, поэтому их необходимо осознавать и тщательно анализировать. «Возможно, вы в первый раз жизни начнете бродить, как четырехлетний ребенок, без каких-либо планов и просто интересуясь тем, что вы наблюдаете. И в голову начнет лезть всякое», — заявила она. Такая практика имеет массу преимуществ и для физического здоровья, например, уверена Тодер, снизится артериальное давление, улучшится концентрация и ослабнет мышечное напряжение.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Если ничего не делать спокойно не получается, то психолог посоветовала прибегнуть к нескольким приемам. Во-первых, вспомнить, что любую паузу от дел можно прервать в любой момент, а во-вторых, освоить дыхательные практики, которые могут улучшить осознанность и преодолеть дискомфорт от безделья.

До этого психолог Нир Эяль объяснил истинные причины неудовлетворенности жизнью. По его словам, человек никогда не будет доволен собственной жизнью, поскольку это заложено в нас эволюцией и способствует нашему развитию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Шведский телеканал извинился за «неправильный» сюжет со счастливыми украинцами
Следователи возбудили уголовное дело после отравления детей в российском лагере
Побывавшая в Турции россиянка заявила о вымогательстве пива и еды от торговцев
Ведущий хантер рунета посоветовала «перестать сопротивляться тупке» на работе
В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
Психолог назвала способ бездельничать с пользой для здоровья
Парень сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное предложение
Стал известен кандидат на пост нового пресс-секретаря Пентагона
Зеленский призвал Си Цзиньпина провести прямые переговоры по ситуации на Украине
Участники «Сахалина-2» решили изучить решение России о новом операторе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.