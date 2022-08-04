Психолог назвала способ бездельничать с пользой для здоровья

Психолог Тодер заявила, что регулярное безделье поможет снизить артериальное давление

Регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию, уверена психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер. Однако делать это нужно правильно, а как именно, она рассказала в статье для Psychology Today.

Психолог предупредила, что в первое время практика может вызвать тревогу, поскольку нарушает привычный ритм загруженной жизни без отдыха. Чтобы начать правильно бездельничать с пользой для здоровья, она советует выделить день, в который человека меньше всего будут отвлекать на работу или иные задачи. В этот промежуток времени нужно постараться максимально удержаться от выполнения любых действий и больше концентрироваться на собственных ощущениях. «Просто обратите внимание на то, что вы наблюдаете, чувствуете, видите или обоняете», — назвала способ оторваться от рутины Тодер.

По словам психолога, мысли, которые приходят в голову в процессе бездействия, могут вдохновить на что-то новое, поэтому их необходимо осознавать и тщательно анализировать. «Возможно, вы в первый раз жизни начнете бродить, как четырехлетний ребенок, без каких-либо планов и просто интересуясь тем, что вы наблюдаете. И в голову начнет лезть всякое», — заявила она. Такая практика имеет массу преимуществ и для физического здоровья, например, уверена Тодер, снизится артериальное давление, улучшится концентрация и ослабнет мышечное напряжение.

Если ничего не делать спокойно не получается, то психолог посоветовала прибегнуть к нескольким приемам. Во-первых, вспомнить, что любую паузу от дел можно прервать в любой момент, а во-вторых, освоить дыхательные практики, которые могут улучшить осознанность и преодолеть дискомфорт от безделья.

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