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Россиянин предстанет перед судом за убийство мешавшей спать дошкольницы

Мужчину осудят за убийство мешавшей спать дошкольницы в Омской области

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Омской области осудят мужчину, который убил мешавшую ему спать дошкольницу: девочка включила телевизор в тот момент, когда пьяный фигурант пытался уснуть. Расследование уголовного дела завершено, вскоре оно будет направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 4 августа, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Омской области.

По данным главка, убийство произошло 1 февраля 2022 года: пьяный фигурант сперва разозлился на сожительницу, которая спрятала от него спиртное. Позже четырехлетняя дочь сожительницы включила телевизор, чтобы посмотреть мультфильм. Тогда мужчина избил и задушил ребенка.

В тот же день преступник был задержан и арестован. По вменяемой ему статье мужчина может получить вплоть до пожизненного лишения свободы. Двоих других детей сожительницы фигуранта изъяли органы опеки, установив, что женщина тоже злоупотребляла спиртным. В отношении работников профилактических служб, в обязанности которых входил контроль за условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК РФ, его расследование еще не окончено.

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Леонид Микуляк
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