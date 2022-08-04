Российскую студентку восстановили после отчисления из-за постов про Украину

Суд восстановил отчисленную за пацифистские посты про Украину студентку РЭУ им. Плеханова

Замоскворецкий районный суд Москвы постановил восстановить на учебу бывшую студентку РЭУ имени Г.В. Плеханова Полину Лысенко, которая была незаконно отчислена за пацифистские посты в соцсетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского суда.

По словам адвоката девушки Романа Киселева, Лысенко в день начала специальной военной операции на Украине 24 февраля выложила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) «ряд довольно эмоциональных постов в соцсетях». Позже выяснилось, что за страницей студентки следил начальник управления безопасности Плехановского университета. Он сделал скриншоты постов и подал записку на имя проректора, в которой рекомендовал Лысенко к отчислению из-за найденных им признаков административного правонарушения.

Лысенко случайно узнала о своем отчислении от подруги, которую тоже отчислили из-за постов на тему Украины. «Никаких документов, кроме приказа об отчислении, не было, даже на факультете не знали, что их отчислили. Отчисление происходило через ректорат, а не факультет, как обычно», — заявил адвокат, добавив, что девушки продолжали обучение, не получив никаких официальных уведомлений об отчислении. Университет в свою очередь утверждал, что вечером 24 февраля направил уведомление в личные кабинеты, где попросил студенток дать объяснение по поводу ситуации.

Киселев заявил, что его подзащитная не привлекались к административной ответственности и по сути университет «взял на себя функции полицейского и судьи, назначив наказание». Он отметил, что в постах девушек не было ничего жестокого. Помимо этого, своим решением университет лишил россиянок конституционного права на доступ к образованию, так как их привлекли к ответственности за деятельность, не связанную с образованием.

Выигравшая в суде дело Лысенко призналась, что не собирается возвращаться на учебу в РЭУ. Она перепоступила в другой университет, где начнет обучение с сентября. Ее подруга, которая была отчислена по той же причине, ждет решения суда — заседание назначено на 22 августа. Она тоже не собирается возвращаться в вуз.