Российскую студентку восстановили после отчисления из-за постов про Украину
Замоскворецкий районный суд Москвы постановил восстановить на учебу бывшую студентку РЭУ имени Г.В. Плеханова Полину Лысенко, которая была незаконно отчислена за пацифистские посты в соцсетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского суда.
По словам адвоката девушки Романа Киселева, Лысенко в день начала специальной военной операции на Украине 24 февраля выложила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) «ряд довольно эмоциональных постов в соцсетях». Позже выяснилось, что за страницей студентки следил начальник управления безопасности Плехановского университета. Он сделал скриншоты постов и подал записку на имя проректора, в которой рекомендовал Лысенко к отчислению из-за найденных им признаков административного правонарушения.
Лысенко случайно узнала о своем отчислении от подруги, которую тоже отчислили из-за постов на тему Украины. «Никаких документов, кроме приказа об отчислении, не было, даже на факультете не знали, что их отчислили. Отчисление происходило через ректорат, а не факультет, как обычно», — заявил адвокат, добавив, что девушки продолжали обучение, не получив никаких официальных уведомлений об отчислении. Университет в свою очередь утверждал, что вечером 24 февраля направил уведомление в личные кабинеты, где попросил студенток дать объяснение по поводу ситуации.
Киселев заявил, что его подзащитная не привлекались к административной ответственности и по сути университет «взял на себя функции полицейского и судьи, назначив наказание». Он отметил, что в постах девушек не было ничего жестокого. Помимо этого, своим решением университет лишил россиянок конституционного права на доступ к образованию, так как их привлекли к ответственности за деятельность, не связанную с образованием.
Выигравшая в суде дело Лысенко призналась, что не собирается возвращаться на учебу в РЭУ. Она перепоступила в другой университет, где начнет обучение с сентября. Ее подруга, которая была отчислена по той же причине, ждет решения суда — заседание назначено на 22 августа. Она тоже не собирается возвращаться в вуз.