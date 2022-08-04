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В Ижевске впервые пройдет регата

«Ижевская регата» пройдет в Удмуртии в сентябре

Фото: Алексей Калач / ТАСС

Открытый кубок Удмуртии по парусному спорту впервые пройдет в Ижевске в сентябре. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Турнир, получивший название «Ижевская регата», проведут со 2 по 4 сентября. При этом столица Удмуртии примет такие масштабные соревнования впервые. Гонка пройдет на яхтах класса МХ700 в акватории Ижевского пруда. Принять участие в состязаниях смогут как взрослые, так и подростки в присутствии родителей или опекунов.

«Сегодня число любителей водного спорта снова растет. Будем объединять усилия. Заработает федерация парусного спорта, сейчас она проходит аккредитацию. Регата — первый шаг к возрождению в республике парусного спорта», — заявил глава республики Александр Бречалов.

Помимо самой гонки, в рамках мероприятия для его гостей организуют конкурсы и тематические мастер-классы. Также посетители смогут понаблюдать за показательными выступлениями яхтсменов, а для детей проведут посвящение в моряки.

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Варвара Кошечкина
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