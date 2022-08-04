Россиянам предложили достойную альтернативу отдыху на Черном море

OneTwoTrip: Махачкала названа достойной альтернативой летнему отдыху на Черном море

Россиянам назвали достойную альтернативу поездке на Черное море — провести отпуск в августе можно на берегу Каспийского, Азовского или Балтийского морей, рассказывает по результатам исследования сервис OneTwoTrip. Его результаты публикуют «Известия».

Согласно данным аналитиков, одним из самых популярных направлений в летний период является каспийское побережье. Стоимость авиабилетов из Москвы в Махачкалу начинается от 7,1 тысячи рублей в одну сторону, сутки проживания в трехзвездочном отеле — от 3,2 тысячи рублей на человека.

Также бюджетно провести отпуск туристам предложили на Азовском море. «Один из самых популярных городов-курортов на побережье — Ейск. Это направление подойдет для отдыха с детьми: дно пологое, песчаное и вода в море хорошо прогревается», — отметили авторы исследования. Билеты на поезд по маршруту Москва — Ейск на август можно приобрести от 4,3 тысячи рублей, средняя цена за номер в гостинице категории три звезды — три тысячи рублей за ночь.

В Светлогорске на берегу Балтийского моря трехзвездочные отели стоят порядка 3,6 тысячи рублей в сутки, добраться до курорта можно через Калининград, куда билеты из Москвы стоят от 6,3 тысячи рублей. Отмечается, что купальный сезон в регионе довольно короткий: с конца июля до середины августа. Однако здесь большое количество оздоровительных санаториев, которые подойдут для отдыха в любое время года.

Ранее стало известно, что россияне совершили более 8,4 миллиона поездок за границу за первые шесть месяцев 2022 года, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период 2021-го. В топ-3 стран дальнего зарубежья для путешествий вошли Турция (1,3 миллиона визитов), ОАЭ (466 тысяч визитов) и Египет (429 тысяч).