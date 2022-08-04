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Акула укусила за губу ловившего омаров 13-летнего мальчика

Patch: во Флориде акула укусила за губу 13-летнего подростка

Фото: Unsplash

Во Флориде, США, усатая акула-нянька укусила за губу мальчика, который ловил омаров. Об этом сообщает Patch.

Инцидент произошел, когда 13-летний Фишер Хрико и его родители отправились в ежегодную семейную поездку. Подросток спрыгнул с лодки в воду, радостно схватил первого омара и вдруг почувствовал, как что-то коснулось его ноги. Он обернулся и прямо у своего лица увидел выпрыгнувшую из воды акулу.

Она вцепилась в губу мальчика, но тот не растерялся, схватил ее и отбросил в воду. После этого он быстро поплыл к лодке, где осталась его мать. Она помогла сыну забраться на борт и оказала первую помощь.

Подростка срочно доставили в больницу. Там ему остановили кровотечение и наложили на лицо десять швов.

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По данным Patch, это уже третье нападение во Флориде за последнюю неделю. Гэвин Нейлор, директор программы по исследованию акул в музее естественной истории Флориды, отметил, что при этом общее количество нападений акул в течение года остается прежним, однако летом они происходят чаще.

Усатые акулы-няньки обитают в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана. В среднем они вырастают до 2,5-3 метров в длину. Эти рыбы стараются избегать встреч с человеком и редко нападают, если их не провоцировать.

Ранее сообщалось, что в США 16-летний подросток подрался с напавшей на него акулой и сумел отбиться. Инцидент произошел у берегов Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк 20 июля.

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Евгения Черкасова
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