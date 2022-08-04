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Ирина Шейк снялась в бикини и порадовала фанатов

Модель Ирина Шейк показала фигуру в бикини и порадовала фанатов

Кадр: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк показала фигуру в бикини и порадовала фанатов. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, манекенщица выложила ролик, на котором она запечатлена в бассейне в раздельном купальнике розового цвета. При этом на кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы модель распустила.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать ей в комментариях под публикацией, которая набрала более 350 тысяч лайков. Кроме того, они отметили, что звезда находится в отличной физической форме. «Идеальная», «Прекрасная Ирина», «Боже, какая красивая женщина», «Фигура мечты!», «Даже в воде как по подиуму», — высказывались пользователи сети.

В июле Ирина Шейк снялась для рекламы коллаборации бренда американской певицы Бейонсе Ivy Park и марки Adidas. На размещенном снимке модель позировала в откровенном боди бирюзового оттенка с поддерживающими грудь чашками и вырезами, обнажающими бедра и ягодицы. Образ знаменитости дополняла накидка с капюшоном с цветочным принтом и коричневые босоножки на высоких каблуках.

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Мария Винар
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