Полиция Шри-Ланки арестовала главу профсоюза учителей Иосифа Сталина за митинг

Полиция Шри-Ланки арестовала главу национального профсоюза учителей Иосифа Сталина за организацию и участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в мае этого года. Об этом сообщает газета Guardian.

Сообщается, что во время ареста Сталин попытался поспорить с полицейскими и заявил, что «право на протест — демократическое право». Затем тезка одного из лидеров советского государства был отправлен в изолятор временного содержания.

Протесты на Шри-Ланке, в которых участвовал Сталин, начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. По оценкам премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, преодолеть кризис удастся не ранее чем через три года.