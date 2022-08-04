Швейцарский банк решил спастись за счет массовых увольнений

Credit Suisse решил провести массовые сокращения

Руководство швейцарского банка Credit Suisse решило спасти испытывающую финансовые проблемы кредитную организацию за счет массовых увольнений сотрудников, пишет Bloomberg.

По данным издания, в настоящее время руководство Credit Suisse обсуждает сокращение тысяч сотрудников в филиалах по всему миру. Цель банка — снизить расходы совокупно на миллиард долларов.

В июле сокращения уже затронули представительства банка в странах Азии. Еще ранее Credit Suisse реорганизовал свое инвестиционное подразделение, сочтя его работу неэффективной и решив сосредоточиться на традиционном банковском бизнесе.

Теперь под сокращения могут попасть сотрудники миддл- и бэк-офиса банка — подразделений, отвечающих за выработку стратегии кредитной организации и не контактирующие непосредственно с клиентами. При этом источники агентства подчеркивают, что планы пока лишь предварительные и окончательное решение еще не принято.

Сейчас общая численность сотрудников Credit Suisse составляет 51,4 тысячи человек. Предыдущее массовое сокращение состоялось в 2016 году, когда из банка были уволены около шести тысяч человек. При этом с конца 2020-го банк, напротив, нанял около двух тысяч сотрудников, в том числе из-за необходимости соблюдать требования регулятора касательно штата.