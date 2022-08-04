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Швейцарский банк решил спастись за счет массовых увольнений

Credit Suisse решил провести массовые сокращения

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Руководство швейцарского банка Credit Suisse решило спасти испытывающую финансовые проблемы кредитную организацию за счет массовых увольнений сотрудников, пишет Bloomberg.

По данным издания, в настоящее время руководство Credit Suisse обсуждает сокращение тысяч сотрудников в филиалах по всему миру. Цель банка — снизить расходы совокупно на миллиард долларов.

В июле сокращения уже затронули представительства банка в странах Азии. Еще ранее Credit Suisse реорганизовал свое инвестиционное подразделение, сочтя его работу неэффективной и решив сосредоточиться на традиционном банковском бизнесе.

Теперь под сокращения могут попасть сотрудники миддл- и бэк-офиса банка — подразделений, отвечающих за выработку стратегии кредитной организации и не контактирующие непосредственно с клиентами. При этом источники агентства подчеркивают, что планы пока лишь предварительные и окончательное решение еще не принято.

Сейчас общая численность сотрудников Credit Suisse составляет 51,4 тысячи человек. Предыдущее массовое сокращение состоялось в 2016 году, когда из банка были уволены около шести тысяч человек. При этом с конца 2020-го банк, напротив, нанял около двух тысяч сотрудников, в том числе из-за необходимости соблюдать требования регулятора касательно штата.

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Платон Щукин
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