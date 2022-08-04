Квентин Тарантино назвал величайший фильм в истории

Квентин Тарантино назвал триллер «Челюсти» Спилберга величайшим фильмом в истории

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино в подкасте Cinemablend назвал величайший фильм в истории кинематографа.

По мнению кинодеятеля, лучшая картина всех времен — «Челюсти» (1975) режиссера Стивена Спилберга. Тарантино отметил, что триллер показал, как плохо были сняты другие фильмы до него.

«В смысле цельности произведения лучше "Челюстей" ничего не было. Нет ничего лучше, чем "Челюсти". Это лучший фильм, когда-либо снятый», — заявил Тарантино.

Кинодеятель также добавил, что многие картины пытались повторить успех «Челюстей», но ни одной не удалось этого сделать.

Ранее Тарантино назвал «Свинку Пеппу» величайшим мультсериалом.