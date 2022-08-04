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Швырнувшую ботинком в мэра сахалинского города россиянку призвали не наказывать

Полпред в ДФО Трутнев призвал не наказывать женщину, швырнувшую ботинком в мэра Углегорска

Кадр: телеграм-канал «Amur Mash»

Вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал не наказывать жительницу Углегорска Сахалинской области, швырнувшую ботинком в мэра города, передает РИА Новости.

Трутнев пояснил, что намерен сам разобраться в конфликтной ситуации. «Не вижу никаких оснований для наказания женщины. Там, говорят, ее в милицию забрали — не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры», — подчеркнул полпред в ДФО.

Кроме того, он счел важным прояснить, действительно ли россиянка попала в мэра.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором жительница Углегорска бросила ботинок с плесенью в мэра Дмитрия Цуканова в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Женщина вместе с семьей несколько лет проживает в бараке. Россиянка хотела получить новую квартиру, а мэр, по ее словам, предложил худшие условия.

Жительница Углегорска от отчаяния бросила ботинок с плесенью в сторону Цуканова. Позже ее вывел из зала сотрудник полиции.

Губернатор Сахалина в Telegram-канале рассказал, что и раньше через соцсети получал много сообщений о проблемах в Углегорске, а встреча в Шахтерске подтвердила, что там «надо срочно наводить порядок».

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Анна Щербакова
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