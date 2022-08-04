Siemens заявила о готовых документах для турбины для «Северного потока»

Siemens заявила о готовности необходимых документов для турбины для «Северного потока»

Компания Siemens заявила, что все документы для транспортировки отремонтированной и необходимой для газопровода «Северный поток» турбины готовы. В компании настаивают, что сейчас от России необходимо разрешение на импорт двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.

ТАСС со ссылкой на представителей компании отмечает, что турбина полностью готова к использованию, и германская сторона может ее отправить.

Ранее в «Газпроме» заявили, что агрегат не могут привезти в страну из-за действующих антироссийских санкций. «В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС "Портовая"», — объяснили в компании.

В настоящее время на КС «Портовая» в рабочем состоянии находится только один из шести агрегатов, а суточная производительность станции составляет не больше 33 миллионов кубометров в сутки.