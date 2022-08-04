«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного потока»

«Газпром»: получению турбины для «Северного потока» мешают антироссийские санкции

«Газпром» объяснил невозможность получить отремонтированную турбину, которая нужна для работы газопровода «Северный поток». Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Газовый монополист настаивает, что успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая» мешают действующие антироссийские санкции. В компании подчеркнули, что сейчас на КС «Портовая» в рабочем состоянии находится только один из шести агрегатов, а суточная производительность станции составляет не больше 33 миллионов кубометров в сутки.

Двигатели должны были ремонтировать на заводе в Канаде. «В связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта», — указали в компании. Там объяснили, что канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, но они не связаны с действующим контрактом компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту. «В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС "Портовая"», — подчеркнули в «Газпроме».

«Газпром» ранее заявил, что считает невозможной поставку турбины Siemens для «Северного потока» в Россию из-за санкций Европейского союза, Великобритании и Канады. Согласно позиции компании, отправка оборудования не может быть выполнена из-за несоответствия текущей ситуации обязательствам производителя. Siemens, в свою очередь, отметила, что новые причины, по которым турбина не может быть отправлена, появляются с российской стороны ежедневно. Компания настаивает, что никаких санкций, касающихся оборудования, нет.