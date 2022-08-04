Живущая в Турции россиянка раскрыла способ «ходить загорелой круглый год»

Блогерша Саша Коновалова посоветовала делать пилинг в хамаме для идеального загара

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, проживающая в Турции, назвала способы заполучить долгосрочный и красивый загар, которыми пользуются местные жители. Такие лайфхаки она раскрыла в личном блоге на платформе ««Яндекс.Дзен»».

Во-первых, девушка посоветовала делать пилинг в хамаме в первые дни отпуска. Аналогичную процедуру можно сделать и в обычной ванной комнате, купив специальную руковичку. Автор отметила, что такая хитрость будет актуальна даже для обладателей очень светлой кожи и позволит «ходить загорелой круглый год».

Во-вторых, россиянка призвала не пренебрегать солнцезащитными средствами. «Если я не загорала два-три месяца, то примерно неделю использую средство с SPF 50. А потом постепенно снижаю уровень защиты», — рассказала она. К тому же блогерша порекомендовала не выходить на улицу в пиковые часы, а также всегда использовать охлаждающие средства после загара, снимающие красноту кожи.

Помимо прочего, она поделилась советами по питанию в жаркую погоду, которым следуют сами турки. Например, при высоких температурах они включают в рацион айран, лимонад, легкие салаты, зелень, овощи и ягоды.

«Если турки едят в жару "тяжелые" блюда вроде кебаба из мяса барашка, они обязательно компенсируют это айраном и внушительной порцией салата. Советую попробовать — помогает!» — заключила автор.

Ранее в июне россиянка побывала на Мертвом море в Иордании и удивилась его оздоровительным эффектом. По ее словам, через несколько дней отдыха состояние ее кожи заметно улучшилось, а также прошли аллергия и тонзиллит.