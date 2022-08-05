Бывшая балерина раскрыла секрет похудения за два месяца

Бывшая балерина Тэш из Танзании ходила по шесть километров в день ради похудения

Бывшая балерина раскрыла методику, которая помогла ей сбросить лишний вес и подтянуть тело за два месяца. Ее историю приводит Daily Mail.

Жительница Танзании Тэш назвала секретом похудения восьминедельную программу под названием Lean Legs Program, разработкой которой занималась австралийский персональный тренер Рейчел Аттард. Отмечается, что данные тренировки подбираются индивидуально для каждого человека в зависимости от типа его телосложения.

Так, по словам артистки балета, ежедневно она проходила по шесть километров на беговой дорожке, а также выполняла пять легких тренировок в неделю по указанной программе. «Я не выполняла высоко интенсивные занятия ради похудения, поскольку для жиросжигания важно делать длительные, но легкие упражнения», — уточнила она.

Героиня материала заявила, что по этой причине вместо бега она выбрала прогулки. «Я перепробовала в своей жизни массу видов тренировок, но все же эта программа подошла мне больше всего. Я осознала, что мне не нужно доводить себя до предела, чтобы выглядеть круто», — высказалась она в заключение.

В июле нутрициолог Елена Свиридова перечислила способы сохранить фигуру во время отпуска. Эксперт призвала поддерживать водный баланс, выпивая стакан воды раз в полтора-два часа. По ее словам, в случае недостаточного потребления данной жидкости, организм будет подавать ложное чувство голода.