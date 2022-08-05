Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бывшая балерина раскрыла секрет похудения за два месяца

Бывшая балерина Тэш из Танзании ходила по шесть километров в день ради похудения

Фото: @rachael_attard

Бывшая балерина раскрыла методику, которая помогла ей сбросить лишний вес и подтянуть тело за два месяца. Ее историю приводит Daily Mail.

Жительница Танзании Тэш назвала секретом похудения восьминедельную программу под названием Lean Legs Program, разработкой которой занималась австралийский персональный тренер Рейчел Аттард. Отмечается, что данные тренировки подбираются индивидуально для каждого человека в зависимости от типа его телосложения.

Материалы по теме:
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

Так, по словам артистки балета, ежедневно она проходила по шесть километров на беговой дорожке, а также выполняла пять легких тренировок в неделю по указанной программе. «Я не выполняла высоко интенсивные занятия ради похудения, поскольку для жиросжигания важно делать длительные, но легкие упражнения», — уточнила она.

Героиня материала заявила, что по этой причине вместо бега она выбрала прогулки. «Я перепробовала в своей жизни массу видов тренировок, но все же эта программа подошла мне больше всего. Я осознала, что мне не нужно доводить себя до предела, чтобы выглядеть круто», — высказалась она в заключение.

В июле нутрициолог Елена Свиридова перечислила способы сохранить фигуру во время отпуска. Эксперт призвала поддерживать водный баланс, выпивая стакан воды раз в полтора-два часа. По ее словам, в случае недостаточного потребления данной жидкости, организм будет подавать ложное чувство голода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Европа согласовала план экономии газа
Звезда группы «Фабрика» рассказала о кредите на квартиру
В Херсоне сообщения о коме Сальдо назвали информационной войной
Европейские нефтегазовые гиганты нашли крупные запасы газа на Кипре
США сообщили об аресте россиянина Винника
Волосы восьмилетней девочки засосало в слив бассейна
Роднянский перестал быть владельцем российской компании «Нон-стоп продакшн»
Бывшая балерина раскрыла секрет похудения за два месяца
SpaceX запустила аппарат к Луне
Судмедэксперт раскрыл правду о «легких курильщика»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.