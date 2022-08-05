Мужчина 22 года отказывался мыться ради благой цели

Times Now: в Индии мужчина поклялся не мыться ради женщин, животных и мира

В 40 лет житель Индии поклялся, что не будет мыться до тех пор, пока будут продолжаться преступления против женщин, территориальные споры и убийства безвинных животных. C тех пор он ни разу не нарушил своего обещания, пишет издание Times Now.

62-летний Дхармадев Рам из деревни Байкантпер, штат Бихар, не мылся уже 22 года. «В 1975 году я работал на заводе в Джагатдале, штат Западная Бенгалия. Я женился в 1978 году и жил нормальной жизнью. Но в 1987 году я неожиданно понял, что территориальных споров, убийств животных и злодеяний в отношении женщин становится все больше. Я обратился к гуру, который взял меня в ученики и наставил на путь истинный», — пояснил он.

С 2000 года Рам отказывался мыться и не отступил от своей клятвы даже после смерти сына и жены. Несмотря на это, соседи его не осуждают, так как мужчина преследует благую цель.

Ранее сообщалось, что житель Индии больше 45 лет прожил с поднятой рукой в доказательство преданности богу Шиве и не планирует опускать ее. Даже если он захочет опустить руку, он не сможет сделать это из-за повреждения нервов и отсутствия кровообращения в конечности.