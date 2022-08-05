Бывший премьер Молдавии рассказал о банкротстве компаний из-за дорогого газа

Бывший премьер Молдавии Кику рассказал о закрывающихся из-за дорогого газа компаниях

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику рассказал о том, что некоторые предприятия страны находятся на грани банкротства и вынуждены закрываться из-за слишком дорогого российского газа. Его слова приводит ТАСС.

«Правительство не намерено пересматривать цену на газ с россиянами. "Нет смысла", - говорят они. А в это время мы наблюдаем, как предприятия останавливают свою работу, сотни людей окажутся на улице без средств к существованию. Вот результат того, как правительство и Партия действия и солидарности понимают ситуацию и действуют», — отметил Кику.

В качестве примера он привел крупнейший в стране кирпичный завод Macon, вынужденный остановить работу из-за слишком высокой цены газа.

Ранее нынешняя глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти не пойдут на политические уступки в адрес России ради снижения цены поставляемого топлива.

Действующий контракт на поставку газа был заключен Кишиневом и «Газпромом» в октябре 2021 года. Он предусматривает расчет цены по специальной формуле, учитывающей текущие спотовые цены в Европе. Согласно ей, закупочная цена в августе составляет 1458,5 доллара за тысячу кубометров по сравнению с 980 долларами в июле.

