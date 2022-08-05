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Галкин на концертах начал выступать на латышском языке

Юморист Галкин из-за «преследований» России начал выступать на латышском языке

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российский юморист, шоумен Максим Галкин начал выступать на латышском языке. Концерт прошел в Юрмале (Латвия), в зале Дзинтари. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, Блин».

«Я начал учить латышский, потому что теперь Россия внимательно следит за всем, что я говорю на концертах», — заявил Галкин.

Публика отреагировала одобрительно, сопроводив шутки на латышском восторженными аплодисментами.

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева находятся в Латвии на протяжении нескольких недель. Сначала в Юрмалу уехала певица с детьми, позже присоединился супруг. До этого Галкин и Пугачева несколько месяцев проживали в Израиле.

13 июля экс-депутат Госдумы Роман Худяков сообщил о возбуждении уголовного дела против Максима Галкина. В его действиях якобы «усмотрели признаки состава преступления по части 1 статьи 207.3 УК РФ» о дискредитации российских военных сил. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области эту информацию опровергли.

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Юлия Мискевич
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