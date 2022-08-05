Ксения Разуваева и победители «Росмолодежь.Гранты» открыли второй сезон конкурса

Росмолодежь запустила второй сезон грантового конкурса «Росмолодежь.Гранты»

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) запустило второй сезон грантового конкурса «Росмолодежь.Гранты» 5 августа. Потенциальные участники посетят очные и онлайн-мероприятия на территории всех субъектов Российской Федерации. Здесь они узнают, какие возможности дает им участие в грантовом конкурсе от Росмолодёжи, который продлится до 22 августа.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева встретилась с успешными обладателями грантов на торжественном мероприятии в интерактивном формате 5 августа. Знакомство с выдающимися грантополучателями из различных субъектов Российской Федерации прошло на летней площадке Росмолодежи.

На встречи Ксения Разуваева объявила о старте «Росмолодежь.Гранты 2 сезон». Участники мероприятия в «игровом» формате квиз-викторины презентовали авторские социально значимые проекты, которые уже успели реализовать на грантовые средства. Грантополучатели рассказали об эффективности своих идей и озвучили предложения по дальнейшему взаимодействию с Росмолодежью.

Прежде чем познакомиться с проектами, гости мероприятия попробовали самостоятельно предугадать их тему, целевую аудиторию и географию проведения на основе трех зашифрованных в эмоджи изображений. Участники поделились на две команды случайным образом, вытянув одну из цветных лент. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и куратор сервиса «Росмолодежь.Гранты» Екатерина Богомаз тоже присоединились к командам.

Приглашенными авторами успешных грантовых проектов стали Любовь Румянцева, Марат Гацалов, Денис Осинцев, Егор Лазарев, Егор Хрипков, Максим Павлов и София Тимофеева, Юрий Николенко, Дарья Восьмухина и Адель Прокшина. В число их проектов вошли: «RЕТТкое чтение» (адаптированные книги для детей с нарушениями речи и мастер-классы для родителей по их совместному чтению), «Медиа-Алания» (проект об освещении культурно-исторических природных памятников с помощью визуализации FPV и аэросъемкой в 360), образовательный интенсив «Media Compas» для развития студенческих объединений в сфере медиаграмотности, SMM, фото-видеосъемки, монтажа и графического дизайна, звукорежиссуре и масс-медиа, а также Фестиваль науки, культуры и спорта «Пикник ДГТУ», «Культурные коды России: креативные индустрии в интересах межнационального взаимодействия», Студия театра кукол «Сказки из сундука», «Скетч-путешествия по городу Волгограду», Курс молодого донора «ЛЕЙКОЗА.НЕТ», Онлайн-квест «Экопоколение» (проект по экограмотности и эковолонтерству среди детей и молодежи), а также Иммерсивная историческая лаборатория «Память поколений» (социокультурный проект по сохранению исторической памяти и воспитания интереса к истории среди молодежи).

По завершении презентаций авторы проектов озвучили свои предложения по развитию грантового конкурса, взаимодействию в период реализации проектов, а также другим направлениям совместной деятельности. Одним из предложений стало создание сетки амбассадоров направлений «Росмолодежь.Гранты» из числа представителей сообщества.

«С точки зрения формирования сообщества амбассадоров, развития ваших проектов и вас самих, это очень правильная история, и внутри нее как раз большие ресурсы. Несмотря на то что мы бьем рекорды по количеству заявок на грантовый конкурс, мы понимаем, что молодёжи в нашей стране почти 40 миллионов, и мы далеко не до всех дотягиваемся. Дотянуться самим, рассказать каждому о том, что есть такие возможности, — сложно. А когда формируется такая сеть ребят, которые продвигают наши совместные идеи и смыслы — это очень здорово. Для нас, как и для вас, это точно польза», — поделилась Ксения Разуваева.

В Welcome-зоне участников мероприятия ждали диджей-сет, фуршет и фотозона и цветные пуфы. Символом старта заявочной кампании «Росмолодежь.Гранты 2 сезон» стало разрезание ленты в фирменных цветах Росмолодежи. Памятный лоскутный сувенир достался каждому из участников встречи.